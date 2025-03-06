Брюссель, 6 марта, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней. Об этом 6 марта заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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«Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений <> Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться», — отметил он, выступая на саммите ЕС в Брюсселе.

По мнению Туска, у европейцев нет поводов для оптимизма. Он призвал немедленно начать милитаризацию Европы.

Как передавало ИА Регнум, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 марта перед саммитом сообщила, что представит план по перевооружению Европы, на который нужно потратить €800 млрд. Это программа также предусматривает инвестиции в оборонную индустрию Украины или покупку военного оборудования для Киева.

В январе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны ЕС значительно увеличить расходы на оборону. Она предложила финансировать это за счет сокращения затрат на образование и здравоохранение, а также призвала европейские государства готовиться к возможной войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.