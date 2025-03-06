Москва, 6 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Солдаты 810-й бригады ВС России прямо сейчас освобождают «кусок за куском» российской земли в Курской области. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества».

РИА Новости/Станислав Красильников

«Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли», — отметил он.

Глава российского государства также назвал 810-ю бригаду легендарной и добавил, что российские бойцы находятся на очень важном участке курского направления.

19 февраля российский лидер отметил, что российские бойцы наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Уточнялось, что подразделения 810-й бригады пересекли границу со стороны Курского региона и вышли на территорию Украины.

На следующий день стало известно, что ВС РФ освободили свыше 60% курского приграничья — более 800 из 1269 кв км, изначально занятых ВСУ. Также отмечалось, что украинские формирования несут значительные потери и отступают с занятых позиций.