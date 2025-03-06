Москва, 6 марта, 2025, 19:09 — ИА Регнум. За два года с момента открытия флагманский центр НИИ Склифосовского принял почти 120 тыс. пациентов. Об этом 6 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Чаще всего они поступали с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля. Вся необходимая медпомощь здесь оказывается в течение суток», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По его словам, институт в числе первых стал применять новые алгоритмы в диагностике, ускорив время постановки диагноза и последующей помощи. Для качественной работы персонала оборудованы гибридные операционные, есть своя вертолётная площадка.

Пациенты и родственники круглые сутки могут получить психологическую поддержку, чему способствуют цифровые сервисы ЕМИАС. Родные пациентов, лежащих в реанимации, могут получать смс с основными показателями здоровья. Сами пациенты получают браслет с QR-кодом, позволяющий медперсоналу при считывании быстрее выполнить назначения врача и дополнить медкарту.

Собянин отметил, что все истории болезней ведутся в электронном формате и сохраняются в единой системе. У пациентов института есть возможность следить за ходом лечения в электронной карте или после выписки изучить историю госпитализаций.

Ранее, в начале января, Собянин сообщил, что в текущем году начнут возводить лечебный комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, детский стационар в районе Филёвский Парк и комплекс ГКБ имени В. П. Демихова. Также должно завершиться строительство 10 объектов здравоохранения, семь из которых возводят за счёт бюджетных средств. Помимо флагманского центра ГКБ имени В. М. Буянова, в 2025 году первых пациентов должен принять новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, отметил мэр.