Тронхейм, Норвегия, 6 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Обладатель пяти золотых медалей Олимпиады норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин, 6 марта став 14-кратным чемпионом.

Global Look Press/Kalle Parkkinen/Newspix24

Клебо стал победителем мужской эстафеты в составе сборной Норвегии и одержал 14-ю победу на мировых первенствах. По этому показателю он превзошел достижение соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 золотых медалей.

Клебо сравнялся по числу побед на мировых первенствах с главой Федерации лыжных гонок России, трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе и норвежкой Терезой Йохауг. Абсолютной рекордсменкой является представительница Норвегии Марит Бьёрген, которая завоевывала золото чемпионата мира 18 раз.

Клебо 28 лет. Помимо побед на Олимпийских играх и чемпионатах мира, он четыре раза становился победителем общего зачета Кубка мира.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта норвежский журналист Томас Харстад поделился, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме не доставало агрессивных, гордых и бесстрашных российских спортсменов, которые могли бы составить конкуренцию Клебо.

Российские лыжники с марта 2022 года из-за санкций совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не могут выступать на международных стартах.