Вашингтон, 6 марта, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом 6 марта заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

«Это способ двигаться вперед. <…> Я думаю, это как функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», — рассказал Келлог во время своей речи на онлайн-семинаре Совета по международным отношениям.

Он добавил, что возобновление военной помощи Украине напрямую зависит от готовности украинских властей к заключению сделки по редкоземельным металлам. По словам Келлога, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что сейчас речь идет не о полном прекращении поддержки, а о паузе.

«Я убежден, что нельзя двигаться вперед, пока не будет подписан документ, точка. Когда мы подпишем сделку по редкоземельным металлам, а у нас была возможность сделать это, когда я был на Украине, но они этого не сделали. Была возможность сделать это на прошлой неделе, и они не сделали этого», — заявил он.

Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине «насколько [она] серьезно настроена в стремлении к обсуждению мира».

При этом спецпосланник Трампа уточнил, что несмотря на приостановку военной помощи США, Украина располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до лета 2025 года.

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине. 5 марта во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США необходима для пересмотра ее эффективности в вопросе урегулирования конфликта. В этот же день Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Как позже пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира». Позднее он допустил скорое возобновление передачи разведданных Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта отметил, что США до настоящего времени оставались основным поставщиком оружия для киевского режима. По его мнению, приостановка военной помощи станет лучшим вкладом в урегулирование украинского конфликта. При этом поведение Зеленского в Белом доме Песков назвал полным отсутствием дипломатических способностей.