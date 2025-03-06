Красноярский край, 6 марта, 2025, 19:17 — ИА Регнум. В Саянском районе Красноярского края подрядчик сдал пустырь, вместо обещанных футбольного поля и велосипедной дорожки, стоимость работ оценили в 8 млн рублей. Об этом 6 марта сообщил региональный главк МВД РФ.

ГУ МВД по Красноярскому краю

По версии сотрудников полиции, с июля по сентябрь 2023 года местной чиновницей были заключены три контракта с предпринимателем, по условиям которых бизнесмен должен был возвести на объекте футбольное поле и велосипедные дорожки к концу года. Как выяснилось, подрядчик не успел выполнить обязательства в срок.

«Однако руководитель муниципального учреждения из личной заинтересованности, желая приукрасить действительное положение вещей, подписала акты приемки в полном объеме. После чего распорядилась перечислить подрядчику денежные средства», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

После получения средств подрядчик и вовсе прекратил выполнение всяких работ на объекте, так и оставив в распоряжении муниципалитета пустырь.

Отмечается, что в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, злоумышленнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января двое подрядчиков похитили свыше 4 млрд рублей, выделенных на развитие инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. МВД и ФСБ арестовали двух фигурантов — экс-гендиректора и экс-замгендиректора федерального учреждения при Минтрансе России.

Первый подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении второго возбуждено уголовное дело по подозрению в принятии и оплате некачественно выполненных строительно-монтажных работ.