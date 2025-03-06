Саров, Нижегородская область, 6 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Министру обороны России Андрею Белоусову в Сарове представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Глава ведомства посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Он узнал о деятельности центра, осмотрел лазерный полигон и экспериментальную площадку. рабочая поездка главы оборонного ведомства завершилась совещанием с руководством центра и профильных органов военного управления.

«Белоусов высоко оценил деятельность сотрудников Центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками», — отметили в ведомстве.

Также глава Минобороны возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, основавшему Российский федеральный ядерный центр в Сарове.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в ходе посещения Сарова президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы развития ядерного центра. Глава государства также поблагодарил сотрудников центра за вклад в развитие науки и укрепление обороны страны, её ядерного щита и экономики.

в ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра, созданными в интересах специальной военной операции. По его словам, экспозиция центра подтверждает патриотический настрой ученых и специалистов, готовых с помощью уникальных навыков отстаивать стратегические интересы России.