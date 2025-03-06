Мурманск, 6 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Показ фильмов «Северный полюс» и «Деревня вдов» состоится в рамках культурной программы международного арктического форума (МАФ) «Арктика — территория диалога». Мероприятие пройдёт 26–27 марта в Мурманске.

Кадр из фильма «Северный полюс»

Форум посвящен актуальным вопросам жизни и развития Арктического региона России. Картина «Северный полюс» кинокомпании «Русский Север» посвящена событиям в период противостояния двух сверхдержав: СССР и США. В ней повествуется о реальных фактах 1960-х годов, когда первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыла вблизи Северного полюса. В главных ролях снимались Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север. Режиссер картины — Александр Котт.

Второй фильм «Деревня вдов» телерадиокомпании «Мир», включенный в программу форума, приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документальное кино рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга, все мужчины которого в годы войны ушли на фронт.

Кадр из фильма «Северный полюс»

По словам генерального продюсера и актрисы фильма Елены Север, исследование Арктики и покорение Северного полюса можно сравнить с освоением космоса по своей значимости. «Это не просто история о смелости и прорывных технологиях советских учёных, это история о людях, которые готовы были пожертвовать собой ради идеи», — сказала она.

Елена Север добавила, что фильм «Северный полюс» — напоминание о том, что героизм рождается не в приказах, а в сердце. «Арктика имела и имеет огромное геополитическое значение для страны, для её обороноспособности, для её влияния в мире», — подчеркнула она.

Кадр из фильма «Северный полюс»

Режиссер Александр Котт отметил, что картина рассказывает не только о героическом прошлом, но и о настоящем, когда одно решение может изменить ход истории.