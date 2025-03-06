Москва, 6 марта, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Киевский режим атаковал митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), хотя он ни с кем не воюет. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

РИА Новости/Константин Михальчевский Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон

«Вы знаете, сейчас противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона? Добрались и до священников уже, хотя они ни с кем не воюют», — возмутился глава российского государства во время беседы с вдовой полкового священника 76-й дивизии Александра Цыганова Надеждой.

В свою очередь, женщина отметила, что в Псковской области митрополита Тихона знают все, и покушение на его жизнь вызывает у граждан возмущение.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля сотрудники ФСБ в Москве предотвратили покушение на митрополита Тихона. Были задержаны его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович, в ходе допроса оба признались, что их завербовало Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

Силовики изъяли у задержанных самодельное взрывное устройство и два украинских поддельных паспорта. Против мужчин также было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что покушение на митрополита показало, что в своих действия против РФ Киев не гнушается ничем. Для украинских спецслужб нет ничего святого, подчеркнул представитель Кремля.