Волгоград, 6 марта, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Специалисты волгоградского научного института «Роснефти» представили высокоточный роботизированный комплекс. Он способен определять вертикальность положения внутренних устройств реакторного оборудования.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Роботы помогут проводить диагностику нефтехимического оборудования

Процесс нефтепереработки происходит при высоких температурах, поэтому он требует высокой квалификации и тщательной организации работ. Одно из требований — строгая вертикальность оборудования, высота которого достигает нескольких десятков метров, в то время как допустимое отклонение от нормы — не более 10 мм на каждые 15 метров.

Наклон экрана существенно влияет на распределение нагрузки, эффективность работы и стабильность процесса. Ошибки при монтаже могут привести к локальным перегревам, выводу из строя оборудования, утрате дорогостоящего катализатора.

Изобретение учёных значительно повышает качество работ и минимизирует вероятность ошибок благодаря автоматизации рутинных задач. Новый робот, получая данные об отклонении внутренних устройств от вертикали, информирует в каком направлении необходимо скорректировать их положение.

Кроме того, роботизированная диагностика в среднем в два раза снижает время простоя технологического оборудования и минимизирует риски для жизни и здоровья человека.

Комплекс успешно апробирован на предприятиях нефтехимической промышленности РФ.