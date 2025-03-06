Москва, 6 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также пасынков погибших бойцов специальной военной операции.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во время встречи главы государства с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» президенту рассказали, что в законах не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших бойцов, потому что они не имеют соответствующего юридического статуса — не относятся к членам семьи.

«То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки — это какая-то ерунда. И что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Согласен, тоже по поводу… У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников спецоперации.

«Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней оказывать самые разные виды [поддержки], в том числе психологическую помощь, родственникам пострадавших ребят, тем более погибших», — сказал глава государства.

Во время мероприятия Путин также высказался за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Он подчеркнул, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

По данным на январь 2025 года, всего в России принято 124 закона, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей. При этом в Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин заявил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции.

Ранее, в январе 2024 года, президент подписал распоряжение, согласно которому участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.