Москва, 6 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Россия не собирается никому уступать в ситуации по Украине. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — отметил он во время посещения центра реабилитации фонда «Защитники Отечества».

Глава государства также подчеркнул, что Россия не хочет ничего чего чужого, но и своего не отдаст, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.

При этом Франция и Великобритания хотят протолкнуть собственный план по урегулированию на Украине. Они предлагают объявить перемирие на месяц и ввести миротворцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Франции и Великобритании, отметила, что эти страны пытаются добиться передышки для Украины, чтобы она могла укрепить свой потенциал при помощи Запада. России необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.