Вашингтон, 6 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп понимает важность перезагрузки отношений с Россией. Об этом 6 марта заявил американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Михаил Метцель/ТАСС

«Подход президента Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией», — заявил политик во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Он отметил, что стратегия по изоляции России и отсутствию диалога с властями в период украинского конфликта уже утратила жизнеспособность. Подобную политику нельзя назвать ответственным дипломатическим подходом, добавил Келлог.

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