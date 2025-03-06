Москва, 6 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Россия не направляет проходящих срочную службу в армии в зону боевых действий. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — сказал Путин.

В ходе встречи российский лидер отметил женщин, которые служат в зоне СВО. Он поздравил их с наступающим 8 Марта и поблагодарил их за защиту России. Путин подчеркнул, что за свой выбор они заслуживают низкий поклон. По его словам, женщин не так уж редко можно встретить и на передовой.

11 июля 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что срочников, призванных в ВС России в ходе осеннего призыва, не будут отправлять в зону проведения СВО.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинскийв преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в СВО. Об этом 2 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил напомнилСергей Шойгу, занимавший на тот момент должность главы Минобороны.