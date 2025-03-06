Брюссель, 6 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Бельгия сможет поставить Украине истребители F-16, готовые к бою, только в 2026 году. Об этом 6 марта заявил журналистам перед саммитом Евросоюза в Брюсселе премьер-министр страны Барт де Вевер.

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«Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою», — уточнил он.

Ранее, 21 февраля, начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина уже говорил, что власти Бельгии как минимум на год задержат передачу Украине своих первых 30 истребителей F-16 на фоне задержек поставок боевых самолетов F-35 из США. Поставки были запланированы на конец 2025 года.

Занимавшая пост главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер несколько раз обещала передать Украине к концу 2024 года первые два F-16, которые планировалось снять с вооружения армии страны. Однако этого тоже не произошло.

В начале декабря 2024 года генерал-майор, военный летчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов заявил ИА Регнум, что уже полученные киевским режимом F-16, вероятнее всего, будут потеряны пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. Эксперт пояснил, что такая практика объясняется низким уровнем подготовки украинских пилотов.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства подчеркивал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против нее с аэродромов в третьих странах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту, потому что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан, в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».