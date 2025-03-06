Москва, 6 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Специалисты должны оказывать психологическую помощь близким раненых и погибших участников спецоперации в первые дни после трагедии. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней оказывать самые разные виды [поддержки], в том числе психологическую помощь, родственникам пострадавших ребят, тем более погибших», — отметил он во время посещения центра реабилитации фонда «Защитники Отечества».

Президент также назвал помощь участникам спецоперации миссией, данной Богом.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин встретился с семьями бойцов, погибших в ходе спецоперации. Президент подчеркнул, что государство обязательно будет их поддерживать. Он также призвал представителей всех уровней власти сделать так, чтобы родные павших воинов всегда ощущали поддержку.

В декабре 2024 года российский лидер также отметил важность поддержки семей погибших и тяжело раненых участников спецоперации. Это должно быть в центре внимания властей, отметил Путин.