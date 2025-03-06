Москва, 6 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одна из сотрудниц фонда «Защитники Отечества» на встрече с главой государства поделилась, что воспринимает свою работу как миссию, данную Богом.

«Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом», — подтвердил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин назвал повышение социальных гарантий российским военнослужащим важнейшей задачей государства. В 2024 году ежедневно в среднем более 1000 человек поступали на военную службу по контракту, и соцгарантии для военных должны постоянно укрепляться, развиваться, подчеркнул он.

В ноябре президент отметил особую важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей. В центре работы Совета по развитию гражданского общества и правам человека стоит сам человек и решение проблем, с которым в Совет обращаются тысячи россиян, подчеркнул он.

Ранее российский лидер заявлял, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Он подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь.