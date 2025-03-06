Москва, 6 марта, 2025, 18:07 — ИА Регнум. На данный момент Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, прерванных прошлой американской администрацией. Об этом 6 марта рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Сейчас идет поднастройка тех российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией», — заявила она в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что ранее президент России Владимир Путин назначил послом России в США Александра Дарчиева, которому предстоит в Вашингтоне заниматься восстановлением этих связей и контактов.

Предыдущий посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, напряженность в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа, который стал первым за 4,5 года и длился почти полтора часа. В ходе него лидеры двух стран обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта и договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч.

Затем, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли первые за последние несколько лет переговоры между представителями России и США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи рассказал, что стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в Вашингтоне и США в Москве.

В Стамбуле 27 февраля в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между делегациями России и США, которые обсудили нормализацию работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча продолжалась более шести часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 марта заявил, что ускорение налаживания отношений России и США возможно при наличии политической воли у глав двух государств. Он уточнил, что наличие политической воли поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.