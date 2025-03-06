Мюнхен, Германия, 6 марта, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин перенес операцию на колене в клинике Мюнхена после того, как получил разрыв крестообразных связок, сообщила пресс-служба команды.

ФК «Динамо» Москва

В клубе также отметили, что впереди Тюкавина ждет полугодичный период восстановления.

«Желаем Тюке успешной реабилитации и ждём на поле. Мы с тобой», — добавляется в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, в клубе сообщили «РИА Новости», что футболист вернется в расположение «Динамо» в начале следующей недели.

В текущем сезоне Тюкавин сыграл в 19 матчах «Динамо» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта московский клуб сообщил о том, что Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена и выбыл, ориентировочно, до конца сезона. Отмечалось, что спортсмен травмировался во время матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».