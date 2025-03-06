МВД опровергло слухи о работе над штрафами за превышение средней скорости
Москва, 6 марта, 2025, 18:08 — ИА Регнум. МВД РФ не занимается проработкой введения штрафов за превышение средней скорости. Об этом 6 марта заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Отмечается, что в сети распространяются слухи о якобы проработке введения штрафов за превышение средней скорости на участке дороги, хотя в правилах дорожного движения и Кодексе РФ об административных правонарушениях само понятие «средняя скорость» на данный момент отсутствует.
«Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии Министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», — говорится в публикации в ее Telegram-канале.
Волк также добавила, что ведомство готово изменить свое отношение к теме в том случае, если в России официально закрепят критерий средней температуры по больнице.
Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Госдума приняла поправку об увеличении на 50% штрафов за превышение скорости — 7,5 тыс. рублей. Изменения вступили в силу с января 2025 года.
Также в январе отмечалось, что в России могут шестикратно увеличить штраф для водителей тихоходов. Так, за вождение транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч без специального обозначения депутаты ГД от ЛДПР предложили увеличить штраф до 3 тыс. рублей.