Москва, 6 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 6 марта на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил, что россиянам приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства предложил участникам мероприятия рассказать о работе фонда «Защитники Отечества» и о тех направлениях, которыми занимаются его сотрудники.

«И вообще, в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери, — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну», — отметил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951660" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 марта на ежегодной коллегии МВД заявил, что российская правоохранительная система в условиях вооруженного конфликта, в котором участвует страна, должна строить свою работу, исходя из существующих угроз. Глава государства подчеркнул, что конфликт стране навязали. Он подчеркнул, что расхлябанность в таких условиях недопустима.

Президент 24 февраля, в трертью годовщину начала СВО, заявил, что Россия, сталкиваясь с внешними трудностями, становится сильнее. Важными факторами являются многонациональность и многоконфессиональность России, отметил Путин.