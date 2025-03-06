Бангкок, 6 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. В Таиланде турист Рейбан Накленгбун, купив мороженое на палочке, обнаружил внутри замороженную змею. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Соцсети

Лакомство мужчина приобрел в уличном ларьке. Открыв упаковку, Накленгбун увидел небольшую застывшую змею зеленого цвета. Он опубликовал две фотографии, на которых видны глаза рептилии.

В ответ последовали множество комментариев. Многие возмутились тем, что туристу продали еду с рептилиев. Кто-то, напротив, отнесся к ситуации с юмором.

«Не ешь меня, подожди, пока я не растаю, дай мне возродиться», — написал один из подписчиков Накленгбун.

По одной из версий, в мороженое попала неядовитая золотистая древесная змея.

Как сообщало ИА Регнум, в январе жительница многоэтажного дома в Балашихе увидела в ванной своей квартиры маисового полоза — небольшую неядовитую змею. Хозяйка квартиры не стала вызывать экстренные службы. Она сфотографировала животное и выложила фото в интернет, надеясь, что владелец откликнется и заберет рептилию домой. По версии девушки, змея могла проникнуть в ее квартиру через канализацию.