Москва, 6 марта, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый. У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем — к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам», — произнес глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Он отметил, что в России праздник всегда ассоциируют с весной и обновлением.

Глава государства адресовал особые слова благодарности участницам специальной военной операции, увидев в зале женщин в военной форме. Путин подчеркнул, что за свой выбор они заслуживают низкий поклон. По его словам, женщин не так уж редко можно встретить и на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году Путин отмечал, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне проведения специальной военной операции. Кроме общей подготовки, женщинам свойственно ответственное отношение к делу и тщательность в выполнении работ, отметил российский лидер.

В марте 2024 года глава государства поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации. В их числе ― врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей, организаторы и участники волонтёрских бригад, участницы СВО.