Москва, 6 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Японию ждут дополнительные ограничения со стороны России, если страна продолжит политику поддержки Украины. Об этом заявила 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что мера по запрету главе МИД Японии Такэси Иваю на въезд в РФ это актуализация контрмер по противодействию враждебной политики Токио. К такой политике Захарова отнесла новые санкции, введение 10 января, а также прямое материально-техническое и военно-промышленное содействие киевскому режиму в борьбе против российского государства.

«При сохранении подобной японской внешнеполитической линии будем готовы и далее прорабатывать дополнительные меры противодействия», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Японии ввели санкции в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также в отношении ряда организаций и одного физлица из восьми стран по всему миру. Премьер-министр страны Сигэру Исиба подчеркнул, что Токио продолжит санкционную политику и будет дальше поддерживать киевский режим.

3 марта Россия ответила на этот шаг, закрыв въезд для Ивая, а также для посла Японии на Украине Масаси Накагомэ, его бывшего коллеги Кунинори Мацуды и еще шести человек. В свою очередь, Ивая заявил, что его огорчил подобный запрет, и что Токио считает неприемлемыми попытки возложения ответственности на Японию.