Вашингтон, 6 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. На сайте Белого дома перенесли в архив рассчитанный на 10 лет договор по безопасности с Украиной, который летом прошлого года подписал будучи в должности президента США Джо Байден.

Valerie Plesch/dpa/picture-alliance/TASS

Теперь документ можно найти по архивному адресу bidenwhitehouse. В пояснительной строке на главной странице указано, что там хранится «застывший во времени» исторический материал. Также висит предупреждение, что сайт больше не обновляется, а некоторые внутренние страницы и ссылки могут не работать.

Стоит отметить, что подписанный Байденом документ не требует ратификации конгрессом. Его действие в любой момент может отменить действующий президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, Байден подписал соглашение по безопасности 13 июня. Со стороны Украины подпись поставил глава киевского режима Владимир Зеленский. В документе отмечалось, что стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО. Также там указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

Аналогичные соглашения Украина заключила с другими западными странами, включая Бельгию, Испанию, Нидерланды.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данное соглашение не имеет юридической силы. По мнению Захаровой, на самом деле Запад с помощью «просто бумажек» снимает с себя ответственность за будущее Украины.