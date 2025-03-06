Москва, 6 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в подрыве банкомата в торговом центре «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Об этом 6 марта сообщили в столичном управлении МВД.

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Отмечается, что правоохранители выяснили личность злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Им оказался местный житель 2005 года рождения.

«Он задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на Енисейской улице и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Действия злоумышленника могут пересмотреть при дальнейшем изучении материалов, отметили в столичном управлении МВД.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта в ТЦ «Свиблово» произошел взрыв на первом этаже в отделении банка. По словам очевидцев, был поврежден банкомат, а также окна в здании.

После взрыва из ТРЦ эвакуировали шестерых человек, в том числе четверых сотрудников банка. Их осмотрели медики. Данных о пострадавших нет. По предварительной информации, взрыв совершили при неудачной попытке ограбления.