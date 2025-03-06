Москва, 6 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза демонстрируют трусость, не реагируя на нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Обращаем внимание на эту жалкую трусость, которую демонстрируют еэсовские столицы, которые не могут даже слова сказать о своей собственной безопасности, зато рассуждают о гарантиях безопасности, в частности, Украине. Ваши же энергетические арсеналы подвергаются опасности! Те самые энергетические возможности и потоки, которые именно в страны ЕС несли свет, тепло, благополучие!» — подчеркнула она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что только отдельные европейские страны все еще способны постоять за себя.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошло нападение трех украинских дронов самолетного типа на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Атака ВСУ произошла во время поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров и могла означать призыв к остановке поставок газа европейским странам.

Затем в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал своего турецкого коллегу Хакана Фидана об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока». Анкара пообещала принять все необходимые меры.

Кроме того, 1 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти рассматривают попытку нападения на «Турецкий поток» как посягательство на суверенитет страны. Он также добавил, что газопровод является гарантией надежности поставок топлива в Венгрию.