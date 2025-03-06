* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, и физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. МВД РФ объявило в розыск главного редактора «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 6 марта стало известно из базы ведомства.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Основание для розыска: разыскивается по статье», — указано в карточке.

По какой именно статье разыскивается журналист, не уточняется. Ранее в отношении Смирнова было возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента.

Ранее в МВД сообщали, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). По предварительным данным, журналист долгое время не указывал статус иноагента в своих постах.

Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.

«Медиазону» внесли в список СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. Смирнов тогда же, 29 сентября, попал в реестр физлиц-иноагентов.

3 февраля 2021 года Смирнова арестовывали на 25 суток по статье о повторном нарушении порядка организации митинга. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

4 марта против ведущей телеканала «Дождь» Юлии Таратуты (СМИ и физическое лицо, признанные в РФ иностранными агентами) возбудили дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Отмечается, что следствие рассматривает вопрос об объявлении её в розыск, проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы. Таратута на данный момент находится за пределами России.