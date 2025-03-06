Минск, 6 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Пограничники в Белоруссии задержали украинского экстремиста, который направлялся из Латвии в Россию. Об этом 6 марта сообщили в погранкомитете республики.

Telegram/Пограничный комитет Белоруссии

Оперативники Полоцкого погранотряда получили данные о готовящемся нарушении госграницы. Когда гражданин Украины преодолел латвийский заградзабор, военные проследили за нарушителем до места встречи с подельником. Мужчины были задержаны в деревне Янино. Позднее в Новополоцке поймали еще двух пособников, помогавших нелегально проникнуть в страну.

«Украинец намеревался следовать в Российскую Федерацию для осуществления экстремистской деятельности. Выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию и Беларусь как лицу, вынашивающему намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины», — указано в Telegram-канале комитета.

Мужчину задержали за нарушение госграницы. В отношении него и подельников возбудили уголовные дела за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов в Калининграде, на российско-литовском участке границы. Силовики остановили на дороге машину с агентами ГУР, освободив похищенного по заданию украинских спецслужб ребенка. Один из задержанных также признался, что снимал на камеру средства охраны российской государственной границы.