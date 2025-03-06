Москва, 6 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном урегулировании конфликта. Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

«Абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил так, как об этом говорится сейчас на каждом углу в Европейском союзе, придумывают некие европейские войска, иностранные контингенты под каким-то еврофлагами», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что Россия считает истинным намерением Франции и Великобритании, выступающих со своим планом по временному перемирию на Украине, предоставить ей передышку, чтобы не допустить обвала фронта ВСУ. Дипломат напомнила, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступавшие гарантами по Минским соглашениям в 2015 году, потом признались, что просто тянули время для вооружения Украины.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 23 февраля, ссылаясь на источники, сообщила о планах Великобритании и Франции направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае достижения соглашения по мирному урегулированию. При этом Лондон и Париж рассчитывают на помощь США в прикрытии европейских войск.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта сообщил, что вместе с британским премьер-министром Киром Стармером выступает за введение перемирия на Украине на один месяц. После этого обе страны хотят направить туда миротворцев. Агентство Reuters 5 марта сообщило, что Франция и Британия планируют показать свой план президенту США Дональду Трампу.

Президент РФ Владимир Путин в январе заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны привести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. 12 февраля российский лидер в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине нужно устранить первопричины кризиса.