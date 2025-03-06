* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 6 марта, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за 200 рублей в день, а затем получают полный контроль над ним и используют для своей преступной деятельности. Об этом 6 марта рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Мошенники придумали новую схему обмана, связанного с арендой аккаунтов в мессенджерах. Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату — примерно 200 рублей в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка», — процитировало его слова «РИА Новости».

Эксперт уточнил, что вначале мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями, обещая выгодные условия — простая работа, стабильный доход и быстрые выплаты.

Если человек на это откликается, его убеждают передать временный доступ к своему аккаунт WhatsApp, якобы для работы, регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами. После этого злоумышленники просят потенциальную жертву подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс и в некоторых случаях даже временно передать сим-карту, что дает им возможность получить контроль над аккаунтом, уточнил Бийчук.

«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники», — пояснил он.

Эксперт отметил, что с последствиями совершаемых преступных действий с аккаунта вынужден будет разбираться именно владелец номера, при этом злоумышленники, естественно, не переводят обещанных денег и просто исчезают. При этом из-за подозрительной активности WhatsApp быстро находит нарушение правил и блокирует номер, который уже нельзя будет восстановить, потому что мессенджер жестко борется с рассылающими спам.

Как сообщало ИА Регнум, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов 5 марта заявил, что около 10 млн россиян пострадали от действий телефонных мошенников. По его словам, треть обманутых мошенниками граждан РФ потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в данный момент телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства также назвал интересной инициативу председателя СК РФ Александра Бастрыкина считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при мошенничестве.