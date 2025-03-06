Москва, 6 марта, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Все обязательства федерального бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля. Об этом 6 марта заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он отметил, что на бюджет влияет не только укрепление рубля, но и макроэкономический прогноз, в котором произошли изменения. Минфин пересчитал базовый валовый внутренний продукт.

«Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс — слабый, крепкий», — заявил Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, курс доллара снизился на 10%, до 87,52 рубля в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся 12 февраля. Через шесть дней, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, главной темой которых было восстановлению двусторонних отношений. В результате с начала года рубль укрепился по отношению к американскому доллару на 14%.

Проектируя федеральный бюджет, Минфин учитывает курс доллара. При ослаблении американской валюты поступления в бюджет от продажи энергоносителей за рубеж снижаются. Банк России 6 марта установил курс доллара на уровне 89,7878 рубля.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Банк России 26 февраля объяснил укрепление российского рубля реакцией рынков на вышеупомянутые геополитические события. Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев 4 марта заявил, что российско-американские переговоры могли положительно повлиять на укрепление рубля.