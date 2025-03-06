Москва, 6 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. В Москве прошел «Форум в большом городе», который объединил более 90 экспертов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе VK.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, актриса Юлия Меньшова, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Ида Галич, телеведущая Роза Сябитова и многие другие. В рамках форума прошли лекции, пленарные дискуссии и мастер-классы на самые актуальные темы.

Захарова рассказала гостям форума о современной внешней политике и роли медиа в международных отношениях. Мизулина затронула тему медиаграмотности. О контенте и современных медиаплощадках рассказали и другие спикеры.

Одной из тем дискуссий стало создание контента и его влияние на аудиторию. На лекции «Искусство вовлечения» эксперты поделились методами работы и обсудили значимость медиапродуктов.

Галич рассказала, что большое количество контента создают женщины. Она призвала всех быть ответственнее в этом вопросе.

«Давайте выбирать, что мы смотрим и что мы производим, помня о том, что у нас подрастает новое поколение», — подчеркнула она.

На сессии «От Щелкунчика до цифрового контента» обсудили культурные коды и то, как технологии влияют на искусство.

«Многие художники обеспокоены развитием искусственного интеллекта, но я отношусь к этому философски. Импрессионизм, например, появился благодаря технологическому прорыву — созданию красок в тюбиках. Это произвело революцию в искусстве. Современные технологии тоже не опасны, они просто требуют освоения», — отметила главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

На сессии «Спорт и контент» спикеры говорили об интеграции спортивных достижений в медиапространство.

«Мы не можем полностью транслировать свою жизнь и показывать всё без ограничений. Аудитория часто просит выкладывать больше, но я предпочитаю делать это в нужное время и в комфортных для себя рамках», — поделилась мнением в рамках дискуссии российская фигуристка, серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова.

В финале мероприятия прошла специальная сессия «Чего хотят женщины», на которой встретились герой России, космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, дизайнер Артемий Лебедев, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, юморист, шоумен, актер Денис Дорохов. Модератором была телеведущая Юлия Барановская.

«Это мероприятие стало не просто дискуссионной площадкой, а пространством для вдохновения, обмена опытом и взаимной поддержки. Здесь встретились сильные, талантливые женщины, чьи идеи и достижения формируют будущее. Мы рады, что этот диалог помогает находить новые смыслы, объединять профессионалов и вдохновлять друг друга на новые свершения», — подытожили организаторы форума.

Мероприятие посетили 1,5 тыс. гостей, а трансляцию посмотрели 7,5 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, VK вместе с МГУ имени М. В. Ломоносова и научпоп-блогерами запустили интерактивную карту научных достижений России. На карте уже указаны 80 открытий, которые были сделаны в 40 населенных пунктах страны. Их число будет увеличиваться постоянно. Сейчас над пополнением контента работают более 100 авторов популярных сообществ «ВКонтакте» о науке, технологиях и образовании.

В Москве 9 ноября компания VK при поддержке госкорпорации «Росатом» провела открытый научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0», участниками которого стали более 10 тыс. человек. Мероприятие прошло в музее «АТОМ» на площадке ВДНХ. За фестивалем наблюдали более 700 тыс. человек через онлайн-трансляцию. Мероприятия включало в себя три тематические лаборатории: «Лабораторию знаний», «Лабораторию будущего» и «Лабораторию жизни».