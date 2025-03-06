Нью-Йорк, США, 6 марта, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 636-ю шайбу в победных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что позволило ему обойти рекорд канадца Уэйна Гретцки, в активе которого на одну шайбу меньше.

Frank Franklin II/AP/TASS

«Вашингтон» в овертайме вырвал победу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. Овечкин провел на льду 18 минут, нанес пять бросков в створ ворот, отметился одним силовым приемом и забросил шайбу, став первой звездой матча.

Кроме того, забитый гол сократил отставание Овечкина от рекорда Гретцки по общему числу голов в НХЛ всего до девяти шайб: на счету российского хоккеиста 885 голов в лиге, в то время как Гретцки забросил 894 шайбы.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля капитан Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. 39-летний нападающий оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 7:3.

В январе Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. В этом рейтинге он уступил лидерство канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Ключевым фактором в пользу канадского хоккеиста стал его решающий гол в финале домашней Олимпиады-2010.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).