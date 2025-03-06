Москва, 6 марта, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Возможной причиной смерти режиссера Ильи Шерстобитова, предположительно, могли стать проблемы с сердцем. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

Стоян Васев/ТАСС Илья Шерстобитов

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ. <…> Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — пояснили в пресс-службе ТАСС.

Уточняется, что после госпитализации режиссер рассказал об этом коллегам из ГИТР с просьбой перенести занятия со студентами.

«Он до конца думал о студентах. В субботу у него должны были быть занятия», — рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, Шерстобитов умер на 49-м году жизни. 28 февраля мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. 5 марта он скончался в больнице.

Близкая подруга режиссера рассказала, что его экстренно привезли в реанимацию, где врачи провели срочную операцию. Он потерял много крови и впал в кому. Спустя неделю состояние Шерстобитова ухудшилось, болезнь дала осложнения на печень и почки, резко упало давление. Врачи 30 минут пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

Шерстобитов известен по фильму «Каникулы президента». Также он продюсировал такие сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Преподавал на режиссерском факультете ГИТР.