Санкт-Петербург, 6 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург в Северной столице будет проходить через исторические склады Кокоревых, для её строительства также передвинут часть домов района культурного наследия Фарфоровского поста. Об этом 6 марта рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Администрация Санкт‑Петербурга

«В условиях плотной городской застройки любой грандиозный проект строительства транспортной инфраструктуры <…> в любом случае затрагивает какие-то объекты. По каждой из таких точек принимаются индивидуальные решения», — заявил он в интервью ТАСС.

Поляков отметил, что за время эксплуатации склады Кокоревых «претерпели большие изменения» и в данный момент специалисты проектируют их возвращение в первоначальный вид, а когда ВСМ построят, поезда смогут двигаться прямо внутри зданий-складов.

«Проект <…> получается очень красивым. Думаю, это порадует пассажиров. Они будут сразу погружаться в атмосферу исторического города», — отметил вице-губернатор Петербурга.

Он уточнил, что строители также передвинут часть домов Фарфоровского поста во Фрунзенском районе, которые при этом не пострадают и сохранятся в качестве исторических объектов. При этом городскими властями также должен быть предусмотрен вопрос «по расселению домов Фарфоровского поста».

«Что-то будет выкупаться, а что-то — передвигаться. Выкуп тех или иных объектов закладывается сразу в проекте. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — пояснил Поляков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта ВСМ. Запуск первой в РФ высокоскоростной магистрали запланирован на 1 апреля 2028 года.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в конце декабря 2024 года рассказал, что первый опытный состав скоростного поезда Москва — Санкт-Петербург планируется запустить к концу 2026 года. Он уточнил, что в период с 2028 по 2030 год в России должно быть запущено порядка 30 высокоскоростных составов для ВСМ.