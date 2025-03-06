Москва, 6 марта, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнева медаль «Золотая звезда» за подвиг в Курской области. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Кремля.

кадр из видео

Вручение Ольге Чебневой награды, которой был посмертно удостоен ее муж, прошло в Кремле в день рождения погибшего. 6 марта ему могло исполниться 46 лет, у него также осталось трое детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951642" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва — Ольгой Чебнёвой. Президент передал ей орден «Золотая звезда»

Отмечается, что Чебнев на момент начала спецоперации в 2022 году не состоял на военной службе, однако пришел в военкомат и мобилизовался. В августе прошлого года он в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни в Курской области, удерживая важный плацдарм рядом с Суджей. Находясь в звании подполковника, он также сумел превратить обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских формирований к Курской АЭС, что дало возможность ВС РФ перебросить резервы.

«18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Сергей Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения», — говорится в публикации.

В феврале Путин заявил, что именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер также адресовал особые слова поздравления в честь Дня защитника Отечества солдатам и офицерам — участникам спецоперации, которые решительно отстаивают родную землю и будущее России. Глава государства назвал бойцов СВО главными героями этого праздника.

Ранее он также отмечал, что важно заниматься поддержкой семей погибших участников СВО, а также тех, кто получил тяжелые ранения в ходе выполнения боевых задач — это должно быть в центре внимания государства. Кроме того, на встрече с главами регионов Путин назвал поддержку участников спецоперации и их родных не только служебным, но и нравственным долгом.