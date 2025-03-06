Москва, 6 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, во время которого главы государств обсудили экономические отношения стран. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

РИА Новости/Александр Казаков

Во время разговора главы государств обсудили вопросы торгово-экономической интеграции. Стороны заявили об успешной реализации договоренностей, достигнутых ранее на высоком уровне.

При этом Путин и Токаев отметили, что отношения между странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября 2024 года по итогам переговоров в Астане Путин и Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Казахстана в условиях нового глобального порядка. В документе стороны подтвердили приверженность планомерному развитию политического диалога, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов.

В начале января Токаев отмечал, что Путин очень хорошо знаком с особенностями Казахстана, в том числе с его экономической ролью в Центрально-Азиатском регионе. Он отметил, что его встреча с Путиным в ноябре в Астане была очень содержательной. В ходе подробного обсуждения вопросов сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурной, образовательной и других сферах появилась возможность их дальнейшего укрепления. В тот же день он заявил, что Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией.