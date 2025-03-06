Севастополь, 6 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Собака набросилась на жителя Севастополя и покусала его, пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося. Об этом 6 марта сообщила полиция города.

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На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как крупная собака впивается в руку мужчине, после чего сваливает его на землю и продолжает кусать. Пострадавшему удалось приподняться и самостоятельно отогнать животное.

«В настоящее время заявление мужчины зарегистрировано в ОМВД России по Нахимовскому району… По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение. Местонахождение собаки и владелец животного установлены, его в данный момент опрашивают полицейские», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребёнка госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

23 февраля на окраине Ставрополя стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Напавших на ребенка собак держала на своём участке местная жительница. По решению суда её арестовали на два месяца.

24 января стая бродячих собак насмерть загрызла проходившую мимо женщину в селе Верх-Тула Новосибирской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Действия должностных лиц администрации Верх-Тулинского сельсовета проверят на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей.