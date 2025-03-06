Москва, 6 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, отправив ее в СИЗО из-за давления на свидетеля. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны на меру пресечения — в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале судов.

По решению судьи в СИЗО она пробудет до 17 мая текущего года. Копайгородскую взяли под стражу в зале суда.

Рассмотрение ходатайства по просьбе прокурора прошло в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки в размере более 43 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через выступившую посредником жену получил от предпринимателя деньги за услуги имущественного характера.

После ухода с поста мэра Сочи Копайгородский отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Его задержали в сентябре 2024 года в Луганске, обвинив в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. В ноябре прошлого года суд отправил его супругу Янину под домашний арест. Женщину обвинили в присвоении и растрате средств.

В начале февраля адвокат семьи Иван Миронов сообщил о намерении супругов оспорить в суде свое увольнение со службы в Вооруженных силах России. По версии защиты, Копайгородских уволили задним числом, до возбуждения в их отношении уголовных дел.