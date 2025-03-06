Москва, 6 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Сообщения о том, что киевскому режиму, вероятно, отключили системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, ожидаемы и могут говорить о том, что Россию услышали на Западе. Об этом в четверг, 6 марта, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ВМС ЗС України

Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в социальных сетях сообщил о том, что Соединённые Штаты Америки отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Репортер уточнил, что Украина также не получает информацию в реальном времени для нанесения дальних ударов.

По словам эксперта, такое решение было вполне ожидаемым, и отключение систем оповещения и целеуказания — позитивный сигнал. Однако специалист уточнил, что несмотря на эти шаги, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск не собирается отключать систему связи Starlink на Украине.

«Решение отключить Украине системы оповещения целеуказания говорит о том, что новая администрация президента США Дональда Трампа, как минимум демонстрирует какую-то адекватность в вопросе развития некой дорожной карты по соблюдению баланса сил на планете. Они неоднократно говорили о том, что их цель — это, в принципе, обезопасить мир и ликвидировать военные конфликты, которые, по их мнению, не ведут к миру»,— сообщил Михайлов.

Эксперт считает, что нельзя назвать систему противовоздушной обороны Украины полноценно функционирующей до отключения американских систем. Как пояснил Михайлов, по сути, она носит «объектовый» характер, и кое-как осуществляет прикрытие основных военных, административных объектов. Специалист отметил, что вообще можно смело говорить о контроле воздушного пространства Украины российскими ВКС.

«То есть, в принципе, практически невозможно в нем перемещаться украинским самолетам и средствам дальнего поражения. Они очень быстро мониторятся нашими РЛС, сбиваются нашими военными специалистами. Поэтому в данном случае у них вообще с ПВО всё довольно плохо, скажем так. А что касается вот отключения вот этой коммуникации с американскими коллегами, мне кажется, здесь даже больше политического, чем военного»,— поделился мнением военный эксперт.

Нынешние действия американской администрации по отключению различных военных систем, если они подтвердятся на 100%, могут говорить о том, что Россию услышали, заявил собеседник агентства. Он оценивает происходящие события, как сигнал, что впредь требования Москвы, обращённые к мировому сообществу и коллективному Западу, будут всё-таки выполнятся.

«Администрация Трампа всеми этими шагами говорит главе киевского режима Владимиру Зеленскому: услышь нас, садись за стог переговоров, прекращай боевые действия, а иначе мы тебя ослепим, обездвижим. То есть, у тебя не будет средств спутникового контроля и наблюдения. У тебя не будет данных РЛС — которые размещены в Европе, РЛС — которые относятся к НАТО. То есть ты просто будешь оглушен, ослеплен и обездвижен без нашей помощи», — рассказал Михайлов.

Специалист обратил внимание, что появляются сообщения, как Зеленский в очередной раз вроде бы пошел на контакт и опять обещает Трампу приехать и все подписать. Видимо, глава киевского режима услышал эти тезисы, которые заключаются вот в этих решениях отключить ключевые для ВСУ системы, указал эксперт.

«То, что Европа будет оказывать военно-техническую поддержку Украине в направлении спутниковых систем, это вероятнее всего так. Тем более, уже прозвучало заявление о том, что европейская космическая сеть спутников может предоставить Украине те возможности, которые раньше предоставляли США. Но надо понимать, что полноценно предоставить Украине те военно-технические возможности, которые предоставляла США в составе объединенной группировки НАТО, они просто не способны. Ни военно-технически, ни политически», — подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. На следующий день Белый дом запретил Лондону снабжать киевский режим американскими разведданными. Это произошло после конфликта в Белом доме 28 февраля между Трампом и Зеленским.

Затем глава ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, подтвердивший приостановку передачи американских разведывательных данных Украине, уточнил, что такая мера нужна для призвания всех сторон «к ответственности за установление мира». Тем не менее он допустил, что ведомство вскоре может возобновить передачу.

4 марта Зеленский заявил о своей готовности к переговорам по достижению перемирия на Украине. На это депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что главе киевского режима верить нельзя, так как Зеленский пытается выторговать у США личные гарантии безопасности.