Москва, 6 марта, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Представители Евросоюза, которые отказываются замечать жертвы среди мирного населения России в связи с атаками Вооруженных сил Украины, показывают свою низость. Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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Она обратила внимание на слова главы евродипломатии Каи Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда политик заявила, что в ходе конфликта мирные россияне якобы не погибают. По ее словам, гибнут военные на чужой территории, а не российские дети и женщины.

«До какой же степени низости, падения, ничтожества надо дойти, и это демонстрируют сейчас нам многие евроатлантические и еэсовские представители. Нет ни совести, ни ума, ни души, ни сердца, человечности нет у тех, кто всего этого не знает и делает вид, что не знает. Не знать об этом нельзя», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в результате преступных действий киевского режима в приграничных и тыловых районах России погибли 652 мирных жителя, из них 23 — дети. При этом еще 2980 получили ранения, включая 169 детей.

17 февраля председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил Каллас свидетельства гибели мирного населения РФ в ходе украинского конфликта и призвал ее оказать воздействие на киевский режим, чтобы прекратить преступления ВСУ против мирных жителей. Он отметил, что такая оценка представителей ЕС ошеломляет своей предвзятостью и свидетельствует о нежелании понимать природу, масштаб и последствия трагического противостояния.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времен Второй мировой войны. На следующий день Захарова назвала Каллас чудовищем за ложь об отсутствии жертв среди россиян.

Как передавало ИА Регнум, после освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин. Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у украинских сил, которые прикрывались ими как живым щитом, не оказывали никакой помощи, издевались и убивали.

Подобным образом ВСУ действовали в Русском Поречном Курской области. После того как 17 января российские военные освободили населенный пункт, там обнаружили тела убитых мирных жителей. Захарова рассказала, что в освобожденном селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.