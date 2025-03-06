Лондон, 6 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Британские крылатые ракеты Storm Shadow стали бесполезными для украинских формирований после прекращения передачи американских разведданных Украине. Об этом 6 марта сообщила газета The Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поставляемые Британией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент [США Дональд] Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, решение американской стороны по разведданным может обернуться для Украины серьезными последствиями, так как таковые необходимы для наведения на цели Storm Shadow (Scalp во французской комплектации).

Уточняется, что вначале у Британии было порядка 900 таких крылатых ракет стоимостью порядка 2 млн фунтов стерлингов (около 2,58 млн долларов) каждая. При этом в ноябре 2024 года стало известно, что у Лондона осталось только порядка 600 единиц Storm Shadow, так как сотни этих ракет были переданы Украине, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ли Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной. Он отметил, что это нужно для того, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира.

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню 6 марта заявил, что Париж продолжит предоставлять разведданные Киеву, несмотря на решение США в этой сфере. По его утверждению, французская сторона якобы сможет заменить своими данными американские.

Президент США Дональд Трамп 3 марта заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит проявить большую признательность за поддержку, которую Украине оказывает американская сторона. Лидер киевского режима позднее выразил досаду из-за того, что его встреча с главой Белого дома «пошла не так».

Во время переговоров в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля Трамп указал на неминуемость мирных переговоров, однако Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также позволил себе возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже нецензурно выругался.