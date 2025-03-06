Москва, 6 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. В России в течение первых пяти дней работы сервиса по установке самозапрета на кредиты услугой воспользовались около 3,6 млн граждан. Об этом 5 марта сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Эрик Романенко/ТАСС

«За первые пять дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили порядка 3,6 млн человек», — процитировал сообщение ОКБ ТАСС.

Отмечается, что 91% заявителей установил полный запрет на кредиты. Таких заявок подано 3,4 млн. В ОКБ добавили, что 6,5 тыс. россиян с 1 по 4 марта установили, а затем сняли самозапрет.

Как сообщало ИА Регнум, в России на портале «Госуслуги» с 1 марта действует сервис самозапрета на все виды потребительских кредитов и займов. Он не распространяется на ипотеку, образовательные и автомобильные кредиты, а также на уже существующие договоры.

Россияне используют самозапрет для защиты от мошенников. В кредитной истории человека, воспользовавшегося услугой, появляется отметка с датой начала действия запрета. Банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов, если от такого гражданина поступит запрос. Отменить самозапрет можно в любой момент, подав соответствующее заявление через Госуслуги.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 5 марта отметила, что россияне активно используют предложенные государством механизмы, которые могут защитить их от мошенников. Она привела в пример самозапрет на кредиты.