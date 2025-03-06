Уфа, 6 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В селе Аскино в Башкирии завершилась реконструкция комплекса зданий Дома культуры и библиотеки. Работы поддержала компания «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Открытие библиотеки в Доме культуры в Аскино

Здание библиотеки в селе было построено в 1906 году. В 1982 году рядом возвели районный Дом культуры, создав с библиотекой единый комплекс, который со временем обветшал.

В ходе реконструкции полностью обновили фасад, восстановив уникальное мозаичное панно, и интерьер, а также заменили все инженерные коммуникации — системы отопления, водоснабжения и освещения. Районный центр культуры оснастили новой мебелью, компьютерной техникой, современным оборудованием, музыкальными инструментами и благоустроили прилегающую территорию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» реконструировала Дом культуры и столетнюю библиотеку в Башкирии

Особое внимание было уделено созданию доступной безбарьерной среды: комплекс оборудовали пандусами, антискользящими покрытиями, специальными входами, а также гусеничными лестничными подъемниками и креслами для комфорта посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» реконструировала Дом культуры и столетнюю библиотеку в Башкирии

Сейчас в Доме культуры функционируют 15 кружков и творческих коллективов. После ремонта здесь появилось интерактивное пространство с современной аппаратурой, включая VR-очки, цифровую камеру, игровую консоль и сенсорную информационную панель.

Районная библиотека предоставляет доступ к Национальной электронной библиотеке, электронной справочной правовой системе и электронному читальному залу. Кроме того, здесь открыты творческие лаборатории, где все желающие могут реализовать свои креативные проекты, участвовать в играх и дискуссиях на национальных языках, мастер-классах по традиционным ремеслам и приготовлению блюд национальной кухни. Летом планируют открыть читальный зал под открытым небом.