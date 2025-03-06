Вашингтон, 6 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может начать делиться секретной информацией с Россией. Такое мнение 6 марта высказали бывшие сотрудники американской разведки в беседе с телеканалом NBC.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Администрация [президента США] даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», — приведено в материале мнение экс-разведчика.

Ряд бывших сотрудников ЦРУ предположили, что США сократят разведывательную деятельность, направленную против России, потому что больше не считают страну главной угрозой.

Бывший аналитик ЦРУ Эмили Хардинг предположила, что Трамп уже мог договориться с президентом России Владимиром Путиным о киберразрядке.

При этом некоторые партнеры Соединенных Штатов, по словам источника телеканала, задумались о сокращении объема разведданых для обмена с США, беспокоясь из-за «примирительного отношения» Трампа к России.

NBC написал, что в числе этих государств оказались Израиль, Саудовская Аравия и члены совместного с США разведывательного альянса «Пять глаз» — Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

При этом в материале добавили, что Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов.

С 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь киевскому режиму. На следующий день директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с Украиной. Он объяснил это намерением Вашингтона призвать всех к ответственности за установление мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта напомнил, что США были основным поставщиком вооружений и разведданных киевскому режиму. Приостановка американской военной помощи Украине может стать шагом к мирному урегулированию конфликта.

Заморозка помощи США последовала за перепалкой главы киевского режима Владимира Зеленского и Трампа в ходе переговоров в Белом доме. Тогда американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурно выругаться.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Позднее украинский политик выразил досаду из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Он заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.