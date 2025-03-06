Копенгаген, 6 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила, что в стране может быть размещено ядерное оружие. Об этом 6 марта сообщает Euractiv.

ИА Регнум

«Я не собираюсь говорить нет чужим идеям. Все варианты рассматриваются», — приводит слова Фредериксен издание.

Она сделала такое заявление, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о начале дебатов о защите европейских союзников французским ядерным оружием.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран ЕС. По его словам, Россия якобы стала угрозой для всех европейских государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в этот же день назвал очень конфронтационным заявление Макрона о якобы угрозе Европе от России, которое свидетельствует о стремлении властей Франции к войне. Он отметил, что французский президент в обращении ничего не сказал о том, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к границе РФ, и о многих других подобных вещах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика президента Франции является угрозой в адрес России. Российский дипломат напомнил, что России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине. Главной первопричиной было расширение НАТО, указал он.

27 февраля Фредериксен заявила, что мирное урегулирование украинского конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий. По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Она также выразила мнение, что России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.