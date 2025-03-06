Москва, 6 марта, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Причиной взрыва в офисе Газпромбанка в торгом центре «Свиблово» на северо-востоке Москвы могла стать неудачная попытка ограбления. Об этом 6 марта сообщил Telegram-канал «112».

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Отмечается, что, по предварительной информации, перед взрывом возле банкомата Газпромбанка был замечен подозрительный человек.

В настоящее время на месте инцидента работают криминалисты и следователи, в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта на первом этаже ТРЦ «Свиблово» в Москве прогремел взрыв в отделении банка. По словам очевидцев, взорвался банкомат, в результате чего в здании выбило часть окон.

Позднее стало известно, что после взрыв в ТРЦ «Свиблово» оттуда эвакуировались шесть человек, в том числе четыре сотрудника Газпромбанка.