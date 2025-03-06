Вашингтон, 6 марта, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Ряд должностных лиц в администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский убрал из своего окружения чиновников, которые препятствуют переговорам с Россией. Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы Зеленский убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с русскими», — говорится в материале, опубликованном 5 марта.

Издание также отметило, что американская администрация в последнее время наращивает давление на киевский режим, при этом не делает подобного в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 марта издание «Страна. ua» сообщило, что представители Трампа ведут тайные переговоры с оппонентами Зеленского для давления на него. Якобы Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, мэром Киева Виталием Кличко, главой Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и лидером парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

28 февраля Зеленский устроил перепалку с Трампом в Белом доме. Украинский политик начал вызывающе себя вести, когда американский президент призвал его согласиться на перемирие. В итоге невежливого гостя попросили покинуть Овальный кабинет.

С 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. На следующий день директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф сообщил, что США временно прекращают делиться разведывательной информацией с Украиной. По его словам, это решение направлено на то, чтобы призвать стороны конфликта к ответственности и способствовать установлению мира.