Москва, 6 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. После взрыва в московском ТРЦ «Свиблово» эвакуировались шесть человек, включая четырех сотрудников Газпромбанка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT 6 марта.

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Отмечается, что людей уже осматривают медработники. По данным канала, никто не получил серьезных травм.

Ранее днем взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве. По предварительным данным, инцидент произошел на первом этаже здания в отделении банка — там взорвался банкомат. В результате взрывной волны были выбиты окна.

Также уточняется, что на месте работают экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ночью 5 марта еще один взрыв произошел в Белореченске. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло частичное обрушение многоквартирного дома, трое человек пострадали.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.